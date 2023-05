Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia: Stellantis prend une participation dans Symbio information fournie par Cercle Finance • 16/05/2023 à 09:30









(CercleFinance.com) - Faurecia fait part de l'acquisition par Stellantis d'une participation dans Symbio, sa coentreprise de mobilité hydrogène zéro émission avec Michelin, opération qui permettra à l'équipementier automobile de recevoir un montant total de 150 millions d'euros.



Ce montant contribuera à son programme de cessions d'actifs d'un milliard d'euros d'ici à fin 2023, programme qui comprend deux autres opérations déjà annoncées et représentant ensemble une valeur d'entreprise cumulée de près de 700 millions d'euros.



Ces trois opérations s'ajoutant aux deux transactions déjà finalisées, Faurecia confirme qu'il réalisera son programme de cession d'ici la fin de l'année. Ces cessions contribueront à la réduction de sa dette nette, sa priorité absolue.





Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris +4.59%