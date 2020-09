Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia : soutenu par un relèvement de broker Cercle Finance • 10/09/2020 à 12:55









(CercleFinance.com) - Faurecia grimpe de plus de 5% avec le soutien de Bank of America qui relève sa recommandation sur le titre de l'équipementier automobile à 'achat', avec un objectif de cours de 48 euros ne représentant encore que neuf fois le BPA. 'Un meilleur développement du marché et une croissance organique vigoureuse devraient tirer l'action dans les prochaines années', juge le broker, qui pointe aussi de fortes économies de coûts réalisées par l'équipe de direction et ses objectifs 2022.

Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris +6.14%