Faurecia: soutenu par l'UE pour développer l'hydrogène information fournie par Cercle Finance • 03/10/2022 à 12:07

(CercleFinance.com) - Démarré en septembre 2021, le projet Historhy Next de Faurecia a été retenu et subventionné par l'Union européenne. Ce projet consiste à développer et à industrialiser d'ici 2027 deux réservoirs d'hydrogène gazeux légers en fibre de carbone ainsi qu'un réservoir pour stocker l'hydrogène sous forme cryogénique.



L'un des objectifs est de produire des systèmes de stockage d'hydrogène en grande série afin de réduire les coûts de production, tout en maintenant un haut niveau de qualité.



Ces nouvelles générations de réservoirs seront produites à Allenjoie, en France, et la production débutera en 2024. La capacité de production de l'usine sera de plus de 100 000 unités par an.



Le projet de Faurecia s'inscrit pleinement dans l'ambition européenne d'accélérer le développement et l'adoption de la technologie hydrogène dans la mobilité et l'industrie.



' Cette subvention s'ajoute aux près de 300 millions d'euros investis depuis 2017 par Faurecia dans la mobilité hydrogène. C'est une solution clé pour décarboner la mobilité et l'industrie de demain ', souligne Patrick Koller, directeur général de Faurecia.