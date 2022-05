Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Faurecia: signe un accord de coopération avec Veolia information fournie par Cercle Finance • 03/05/2022 à 18:30

(CercleFinance.com) - Faurecia et Veolia ont signé un accord de coopération et de recherche pour développer conjointement des composés innovants pour les modules intérieurs de voitures visant à atteindre 30% de contenu recyclé en moyenne dès 2025.



Les deux entreprises pourront accélérer le déploiement européen de solutions pour les intérieurs de véhicules plus durables, telles que les tableaux de bord, les panneaux de portes et les consoles centrales.



Veolia commencera à produire des matières premières secondaires sur ses sites de recyclage existants en France dès 2023.



' Ce partenariat stratégique permettra de mutualiser les expertises complémentaires des deux entreprises pour le développement de composés durables, d'exigences strictes en matière d'architecture automobile, d'approvisionnement et de préparation innovante des déchets plastiques industriels et post-consommation ' indique le groupe.