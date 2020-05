Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia : si cassure sous 30E, E/T/E sous 34,5E confirmée Cercle Finance • 13/05/2020 à 12:13









(CercleFinance.com) - Faurecia est en situation délicate: si la cassure des 30E survient, une E/T/E sous 34,5E serait confirmée avec les 25,5E en ligne de mire... et peut-être le retracement des 24,36E du 3 avril à la clé.

Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris -5.87%