Faurecia: se renomme Forvia après le rachat de Hella information fournie par Cercle Finance • 07/02/2022 à 11:42

(CercleFinance.com) - Faurecia a annoncé lundi qu'il allait se renommer Forvia suite à la finalisation de l'acquisition d'une participation majoritaire dans l'allemand Hella, une opération bouclée la semaine dernière.



L'équipementier automobile français explique que ce nouveau nom reflète une activité tournée vers l'avenir (FORward) ainsi que vers la transition de la mobilité sur les routes (VIA).



Forvia, qui réunit 150.000 collaborateurs dans plus de 40 pays, se positionne aujourd'hui comme le septième équipementier automobile mondial.



Comme Faurecia l'a déjà annoncé ce matin, les deux entreprises continueront à fonctionner comme deux sociétés juridiques indépendantes, mais collaboreront étroitement afin de créer de la valeur et générer des synergies.



Sous la dénomination Forvia, les deux sociétés conserveront leur dénomination juridique respective: Faurecia SE d'une part et Hella GmbH & Co. KGaA de l'autre.



Si les deux entreprises communiqueront sous le nom de Forvia, qui sera utilisé comme 'nom ombrelle', leurs produits continueront à être commercialisés et distribués sous leurs marques actuelles.



L'action Faurecia progresse actuellement de plus de 2% à la Bourse de Paris.