(CercleFinance.com) - Faurecia sauve in extremis le support des 43,3E du 29 mars. Le titre pourrait tenter d'aller combler le 'gap' 44,69E du 10 mai, voir retracer la résistance des 45E... mais la tendance semble négative depuis la matérialisation d'un double-top sous 50,7E du 17 mars et 10 avril: gare à la rechute et vigilance en cas d'enfoncement du plancher des 42E du 2 mars.

Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris +2.84%