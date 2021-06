Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia : s'attaque à la résistance des 45,4E Cercle Finance • 01/06/2021 à 09:55









(CercleFinance.com) - Faurecia s'attaque à la résistance des 45,4E des 3, 18 puis 28 mai. En cas de franchissement, le report d'amplitude par rapport à un plancher des 43,2E valide une cible à 47,6E qui correspond à une oblique unissant les précédents sommets (50E puis 48,2E les 18 mars et 18 avril dernier).

Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris +2.85%