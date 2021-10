Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia : s'aligne sur Valéo avec un gain de +7% (à 41,45E) information fournie par Cercle Finance • 07/10/2021 à 15:45









(CercleFinance.com) -Après une série de 4 mauvaises séances, l'heure du réveil a sonnée pour les équipementiers automobiles. Faurecia s'aligne sur Valéo avec un gain de +7% (à 41,45E) et efface toutes ses pertes depuis soin zénith du 27/09. Au-delà de la résistance oblique des 41,2E, le prochain objectif pourrait être 44E, soit le retracement du zénith estival du 18/08.

