Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia : risque de double-top sous 50E ? Cercle Finance • 12/12/2019 à 17:50









(CercleFinance.com) - Faurecia égale son zénith du 11 novembre (en intraday et en clôture) : le titre est peut-être bien parti pour fuser vers 54E (sortie de corridor 46/50E) mais il s'expose aussi à un risque de double-top sous 50,3E/50,4E.

Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris +4.59%