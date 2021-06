Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia : ricoche sous 47E, bon support vers 43E Cercle Finance • 08/06/2021 à 13:09









(CercleFinance.com) - Faurecia ricoche sous 47E (tous comme le 22 février) mais pourrait retrouver un bon support vers 43E (plancher de la mi-mai). Une cassure des 42E pourrait en revanche déclencher une inversion de polarité moyen terme à la baisse avec les 38,4E (plancher de début janvier) puis les 34E en ligne de mire.

Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris -2.26%