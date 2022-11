Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia : ricoche sous 17,9E, retombe au contact des 17E information fournie par Cercle Finance • 14/11/2022 à 09:55









(CercleFinance.com) - Faurecia ricoche sous 17,9E (résistance majeure du 19/07 au 20/08) et retombe au contact des 17E: le titre qui venait de rebondir sur 13,5E devrait venir refermer le 'gap' des 16,53E du 10 novembre avant de poursuivre en direction de 21,2E du 21 juin





Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris -3.84%