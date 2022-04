Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia: revient vers son plancher annuel des 22,3E du 8/3 information fournie par Cercle Finance • 05/04/2022 à 17:26









(CercleFinance.com) - Une pluie de sanctions anti-russes plombe le secteur automobile: Faurecia efface son 'krach à la hausse' (+17% à 26,6E) du 29/03 et revient à la case départ (-8% à 22,3E, son plancher du 8 mars).







Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris -6.88%