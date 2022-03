Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia : revient une semaine en arrière à 53,2E information fournie par Cercle Finance • 15/03/2022 à 10:45









(CercleFinance.com) - Faurecia achève de reprendre les +17% du 9 mars (test des 26,2E) et revient une semaine en arrière à 53,2E : le titre n'est plus très loin d'un retracement du plancher annuel et de long terme des 22,2E du 8 mars







