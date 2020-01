Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia : rétrograde sous 46,5E. Cercle Finance • 13/01/2020 à 14:25









(CercleFinance.com) - Mauvaise journée pour le secteur automobile, et Faurecia n'échappe pas à la dégradation du secteur: le titre rétrograde sous 46,5E et se rapproche à 1% du support des 41E des 4 décembre et 6 janvier. En cas d'enfoncement, la dernière oscillation entre 50,6E et 46E valide un potentiel de repli jusque vers 41,4E (zone testée fin octobre).

Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris -2.53%