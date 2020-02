Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia : retombe sur 42,45E, plancher du 27 janvier Cercle Finance • 10/02/2020 à 17:45









(CercleFinance.com) - Faurecia subit de plein fouet la vague de repli qui frappe le secteur auto ce 10/02 et retombe sur 42,45E, le plancher annuel du 27 janvier. En cas d'enfoncement, le plancher des 39,7E du 8 octobre pourrait être retracé.

Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris -2.62%