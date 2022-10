Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia : retombe sous les 12E information fournie par Cercle Finance • 05/10/2022 à 09:39









(CercleFinance.com) - Faurecia a rebondi de +18% vers 12,8E mais retombe sous 12E: le prochain objectif à la hausse demeure l'ex-support historique des 13,7E (dont le précédent test remontait au mois de mai 2013).

Sous 11,5E, Faurecia reprendrait sa glissade en direction d'un support long terme inscrit à 10,7E





Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris -5.73%