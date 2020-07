Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia : replonge sous les 33E Cercle Finance • 01/07/2020 à 18:03









(CercleFinance.com) - Faurecia replonge sous les 33E et valide une structure de retournement sous les 34,9E. Pas de péril en la demeure tant que le support des 32,9E sera préservé mais dans la cas contraire, Faureia échappera difficilement au-retest du plancher des 28,84E du 14 mai dernier ou des 28,6E du 16 avril (ce qui revient au même).

Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris 0.00%