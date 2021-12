Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia : repasse les 40E, peut viser 44E information fournie par Cercle Finance • 23/12/2021 à 17:50









(CercleFinance.com) - Faurecia repasse les 40E (résistance du 6 au 16/12) et pourrait tenter de refermer le 'gap' laissé béant à 43,57E le 25/11 qui coincide avec le 'pic' des 44E du 18/08 et 18/10.





Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris +3.47%