(CercleFinance.com) - Faurecia repart de l'avant et teste 22,15E, sa meilleure marque depuis le 10 juin 2022 : le prochain objectif sera 23,65E, la résistance testée les 17 et 29 mars puis les 1er et 7 juin 2022.

Une autre cible se dessine ensuite vers 27,5/28E : l'ex-plancher du 17/12/2018 puis 4/11/2020





