(CercleFinance.com) - Après la petite temporisation de mardi (-3,5%), Faurecia repart à l'assaut des 43,2E (ex-plancher du 13 et 19 mai). Le rallye de +20% du 11 au 16 août n'est peut-être pas complètement terminé, la reprise en 'V' sur 36E pourrait en effet être complétée par le test des 44E (support avant rupture baissière du 17 juin).

Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris +3.64%