(CercleFinance.com) - Faurecia renoue avec les 15E dans le cadre d'un ramassage soutenu de toutes la valeurs massacrées en 2022 : le titre testera une 1ère résistance vers 15,75E mais le principal objectif moyen terme demeure 18E (ex-plancher du 16/05/2022 et ex-zénith de mi-novembre 2022), seuil au-delà duquel la tendance cesserait d'être baissière





