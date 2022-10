Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia : renoue avec les 14E, les 15E en vue information fournie par Cercle Finance • 24/10/2022 à 15:32









(CercleFinance.com) - Les rachats à bon compte s'accélèrent et Faurecia renoue avec les 14E: la reprise en 'V' sur les 10,9E se prolonge au-delà des 14E et se dirige vers un re-test des 15,2E, une résistance qui remonte au 12 et 20 septembre dernier (niveau proche de l'ex-plancher du 06/07.

L'objectif sera le comblement du 'gap' des 16,09E du 19 août, puis la grosse résistance des 18E.





Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris +3.99%