FAURECIA renonce à son dividende 2019

(AOF) - Dans un contexte de crise du Covid-19, Faurecia a renoncé vendredi au versement d'un dividende au titre de l'exercice 2019. « En raison du manque de visibilité actuel, le conseil d'administration a décidé de privilégier la responsabilité sociétale et la liquidité du groupe par rapport à la distribution », explique l'équipementier automobile. Cette mesure « renforce la flexibilité financière du groupe pour traverser la crise actuelle et renouer le plus vite possible avec une croissance rentable et durable ainsi qu'avec le paiement de dividendes », ajoute Faurecia.

AOF - EN SAVOIR PLUS