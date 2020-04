Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia : renforce sa liquidité de 800 ME Cercle Finance • 14/04/2020 à 18:05









(CercleFinance.com) - Faurecia annonce avoir signé, le vendredi 10 avril 2020, un Club Deal de 800 millions d'euros avec quatre de ses banques principales (BNP Paribas, CA-CIB, Société Générale et Natixis) ' Cette liquidité de 800 millions d'euros vient s'ajouter aux 600 millions d'euros non tirés de la ligne de crédit syndiqué de 1,2 milliard d'euros (maturité : juin 2024) qui a été récemment tirée pour moitié, en anticipation de la baisse prévisible de l'affacturage clients ' indique le groupe. ' Avec ce total de 1,4 milliard d'euros disponibles, en plus de sa position de trésorerie actuelle, Faurecia estime être en mesure de pouvoir faire face à tout scénario lié à la crise du Covid-19 '.

Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris -1.75%