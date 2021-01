Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia : renforce sa liquidité avec un placement privé Cercle Finance • 26/01/2021 à 09:50









(CercleFinance.com) - Faurecia annonce avoir placé avec succès une émission additionnelle d'obligations à échéance 2027 à travers un placement privé d'un montant de 190 ME (rendement à l'émission de 2,25%). Cette opération s'inscrit dans la stratégie financière du groupe qui vise à renforcer la liquidité, à optimiser de manière permanente le profil de la dette à long terme en maintenant une maturité moyenne supérieure à 5 ans, et en limitant son coût, actuellement de l'ordre de 2,80%. Au 31 décembre 2020, le groupe disposait d'une liquidité de plus de 3 milliards d'euros à laquelle s'ajoute une ligne de crédit syndiquée entièrement disponible de 1,2 milliard d'euros à échéance juin 2024.

Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris +0.64%