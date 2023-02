Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia : refranchit en force les 20E information fournie par Cercle Finance • 16/02/2023 à 11:52









(CercleFinance.com) - Faurecia refranchit en force les 20E (ex-plancher du 8 mars 2022) et s'envole au-delà de la résistance des 19,5E du 3 février.

A 21,5E (zénith du 8 mars 2022), le titre aura doublé de valeur depuis son plancher des 10,73E du 29/09/2022 et il ne manquera presque rien pour combler le 'gap' des 21,72E du 10 juin 2022.





Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris +6.95%