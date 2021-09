Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia : refranchit en force le palier des 40E information fournie par Cercle Finance • 23/09/2021 à 10:48









(CercleFinance.com) - Faurecia -qui dessine l'ébauche d'un 'W' haussier sur 36E- refranchit en force le palier des 40E (résistance du 14/09) et s'élance en direction des 42,1E, c'est à dire la résistance oblique moyen terme issue du zénith des 50,76E du 10 avril dernier.

Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris +4.15%