Faurecia : reconduction du président du conseil

(CercleFinance.com) - Faurecia annonce que son assemblée générale, réunie à huis clos, a adopté l'ensemble des résolutions présentées, dont le renouvellement des mandats d'administrateur d'Odile Desforges, Linda Hasenfratz, Olivia Larmaraud et Michel de Rosen pour quatre ans. En conséquence, le renouvellement du mandat de Michel de Rosen en qualité de président du conseil d'administration de l'équipementier automobile, décidé par le conseil, pour la durée de son mandat d'administrateur, a pris effet à l'issue de l'assemblée.

Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris +3.11%