Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia : rechute de -6%, sous les 24E information fournie par Cercle Finance • 03/06/2022 à 09:52









(CercleFinance.com) - Faurecia rechute de -6%, sous les 24E sur l'annonce du lancement une augmentation de de capital de 705MnsE pour financer le rachat de Hella.

Sous 24E (l'ex-résistance du 21/04 et 26/04), le prochain support se situerait vers 22,3E du 24/05





Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris -5.45%