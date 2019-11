Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia : rechute de -4% vers 46E Cercle Finance • 18/11/2019 à 18:46









(CercleFinance.com) - Faurecia rechute de -4% vers 46E, enfonçant le palier des 47,3E et se dirige vers un comblement du 'gap' des 45,08E du 1er novembre. Le titre pourrait trouver soutien vers 44E, un support ascendant oblique moyen terme, mais qui gravitera vers 45E d'ici le 21/11.

Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris -3.73%