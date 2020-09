Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia : rechute de -10% sous 38E à l'ouverture Cercle Finance • 15/09/2020 à 09:27









(CercleFinance.com) - Faurecia ouvre un gros 'gap' sous 41,38E et rechute de -10% sous 38E à l'ouverture, au contact des l'ex-zénith du 28 juillet. La tendance haussière n'est pas compromise, elle ne le serait que sur cassure des 36E. Le titre vient de ricocher sous 42,5E qui était un gros objectif, coïncidant avec l'ex-plancher des 27 janvier et 11 février dernier.

Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris -6.96%