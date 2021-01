Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia : réalise un placement obligataire de 190 ME Cercle Finance • 21/01/2021 à 12:12









(CercleFinance.com) - Faurecia annonce le succès d'une émission d'Obligations Additionnelles de 190 millions d'euros à travers un placement privé. Le groupe a placé ces Obligations Additionnelles à 100.75% du pair, soit un taux de rendement de 2.25%. Faurecia affectera le produit net de l'émission de ces Obligations Additionnelles à ses besoins de financement. La date d'émission et de règlement-livraison des obligations est prévue pour le 3 février 2021.

Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris +0.63%