Faurecia : révision en baisse des objectifs 2021 information fournie par Cercle Finance • 23/09/2021 à 09:07









(CercleFinance.com) - En raison de la forte volatilité actuelle et compte tenu d'un abaissement majeur de la prévision d'IHS Markit en termes de véhicules en production au second semestre, Faurecia annonce réviser en baisse ses objectifs financiers pour l'année 2021. Sur la base d'une hypothèse de 72 millions de véhicules produits sur l'ensemble de l'année 2021, Faurecia ne vise plus maintenant que des ventes d'environ 15,5 milliards d'euros avec une forte surperformance organique supérieure à +600 points de base. L'équipementier automobile n'anticipe plus désormais qu'une marge opérationnelle entre 6 et 6,2% des ventes, un cash-flow net d'environ 500 millions d'euros et un ratio dette nette/EBITDA inférieur ou égal à 1,5 fois à la fin de l'année.

Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris +5.02%