Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia : pullback vers 45,33E information fournie par Cercle Finance • 19/11/2021 à 16:13









(CercleFinance.com) - Faurecia subit un pullback vers 45,33E, enfonçant le petit plancher des 45,6E, le support suivant se situant vers 44E (ex-zénith du 18/08 et 13/10).

Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris -5.28%