(CercleFinance.com) - Faurecia plafonne sous 42E et amorce un pullback sur 41,4E. En cas d'enfoncement du récent plancher des 40E, Faurecia s'en irait refermer le 'gap' des 38,67E du 13 août.

Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris -1.45%