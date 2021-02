Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia : projet de cession de son activité AST Cercle Finance • 18/02/2021 à 10:06









(CercleFinance.com) - Faurecia annonce aujourd'hui la signature d'un protocole pour la vente de sa division acoustique et garnitures d'insonorisation (AST) au groupe Adler Pelzer (APG). Au sein de l'activité Faurecia Interiors, AST a enregistré en 2019 un chiffre d'affaires de 385 millions d'euros. Elle emploie environ 1 820 personnes dans 8 usines et un centre de R&D, tous situés en Europe. ' Ce projet représente la meilleure opportunité de développement futur pour AST et permettrait de créer un leader mondial dans le domaine de l'acoustique et des garnitures ' indique le groupe.

Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris -0.88%