Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia : profite de plusieurs analyses positives information fournie par Cercle Finance • 07/10/2021 à 17:27









(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de près de 6% après plusieurs analyses sur la valeur. Berenberg a ajusté hier son objectif de cours à 58 euros sur Faurecia, contre 60 euros jusqu'à présent, tout en maintenant son conseil d'achat sur le titre. Dans une note consacrée au secteur européen de l'automobile, le bureau d'études allemand souligne que le groupe français demeure sa 'valeur préférée' au sein des équipementiers du Vieux Continent. 'Au niveau des fondamentaux, nous continuons d'apprécier ses solides perspectives de croissance à moyen terme, la résistance de ses marges, sa capacité d'exécution démontrée et sa valorisation particulièrement attractive', explique-t-il dans l'étude. Berenberg juge par ailleurs l'acquisition de Hella sensée d'un point de vue stratégique, mais aussi particulièrement relutive en termes de bénéfices. Oddo intègre désormais cette opération dans sa valorisation et relève son objectif de cours à 60 E (contre 50 E) estimant que Faurecia est la valeur la plus attractive dans le secteur. ' Avec Hella, il met la main sur un équipementier reconnu dans des activités considérées comme plus technologiques et complémentaires de son offre existante, réduit significativement son exposition au moteur à combustion, et se positionne encore davantage comme un acteur incontournable pour ses clients ' indique Oddo. ' Nous estimons la décote actuelle par rapport au secteur (~15%e) injustifiée face à une equity story parmi les plus robustes du secteur, combinant forte croissance des résultats (>25%/an d'ici 2025) et risque exposition thermique très nettement réduit (~10%e du CA Auto en 2025) ' indique l'analyste. Invest Securities réitère également son opinion 'achat' sur Faurecia, qui reste dans sa liste favorite malgré un objectif de cours abaissé de 66 à 58 euros hors impact (positif) de Hella.

Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris +6.44%