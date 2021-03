Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia : préserve 42E, bondit vers 44,44E Cercle Finance • 03/03/2021 à 17:58









(CercleFinance.com) - Faurecia n 'a pas attendu de tester le support des 40,6E: les 42E ont servi de support. Le titre bondit de 5,9% vers 44,44E et se dirige vers un retracement du zénith des 45,3E du 21 janvier, l'étape suivante consistant à re-tester le 'top' des 47E du 22 février à l'ouverture.

Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris +5.89%