Faurecia: présente des innovations au salon IAA d'Hanovre information fournie par Cercle Finance • 19/09/2022 à 13:13

(CercleFinance.com) - FORVIA expose pour la première fois au salon IAA Transportation de Hanovre, du 20 au 25 septembre 2022, avec ses deux marques Faurecia et HELLA.



FORVIA présentera l'expertise combinée des deux entreprises dans les domaines de l'éclairage et de l'électronique ainsi que de la mobilité propre et durable.



Sont prévus, à l'exposition, un système complet de stockage d'hydrogène, la pile à combustible Symbio de 150 kW et des réservoirs durables et intelligents.



Ces innovations permettront à la fois de recycler les réservoirs, avec des solutions thermoplastiques, et d'améliorer la sécurité grâce à la surveillance de l'intégrité de la structure.



FORVIA présentera également pour la première fois sa solution de stockage cryogénique de l'hydrogène développée par Faurecia mais aussi sa solution de stockage en conteneur.



Une autre première mondiale est prévue: la première plateforme de sièges pour camions. Dans le même domaine, le tout nouveau feu combiné arrière complet modulaire pour les camions et les remorques 24 V sera présenté ainsi que le nouveau système d'éclairage modulaire LEDayFlex III de HELLA.