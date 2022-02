Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia: premier jour d'existence du nouveau groupe information fournie par Cercle Finance • 07/02/2022 à 09:48









(CercleFinance.com) - Suite à l'acquisition d'une participation majoritaire dans Hella par Faurecia, finalisée le 31 janvier, le nouveau groupe combiné célèbre aujourd'hui son premier jour d'existence.



Dans un communiqué publié dans la matinée, Faurecia précise que l'entreprise familiale allemande, spécialisée dans l'éclairage et l'électronique pour l'automobile, restera une société cotée avec sa propre gouvernance indépendante.



L'entité sera néanmoins entièrement consolidée dans ses comptes à partir du 1er février 2022.



Si Faurecia et Hella continueront à opérer comme deux sociétés juridiques indépendantes, les deux groupes ont l'intention d'accélérer leur collaboration et de réaliser plus de 250 millions d'euros de synergies en matière de coûts.



Le nouvel ensemble s'est donné comme objectif des ventes supérieures à 33 milliards d'euros à horizon 2025, assorti d'une marge opérationnelle supérieure à 8,5% et d'un flux de trésorerie net d'environ 1,75 milliard d'euros.



Le nouveau nom du groupe combiné doit être annoncé lors d'une conférence de presse qui se tiendra aujourd'hui à 11h00.





Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris +2.41%