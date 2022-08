Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia : plonge de -6% vers 15,1E, enfonce 15,4E information fournie par Cercle Finance • 22/08/2022 à 10:28









(CercleFinance.com) - Faurecia plonge de -6% vers 15,1E et semble valider l'enfoncement du plancher des 15,4E du 6 juillet.

Le titre sort 'par le bas' d'un corridor 18/15,4E, ce qui induit un potentiel de repli jusque vers 12/11,80E... et peut-être 11E, le plancher de fin avril 2013.





Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris -4.82%