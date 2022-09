Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia: plonge de -10%, sous 12,4E, support à 10,7E information fournie par Cercle Finance • 23/09/2022 à 15:23









(CercleFinance.com) - Faurecia replonge de -10% pour établir un nouveau plancher annuel vers 12,35E.

La cassure du support historique des 13,7E (dont le précédent test remontait au mois de mai 2013) préfigurait une vertigineuse glissade en direction d'un support long terme inscrit à 10,7E les 9 avril 2013 et 20/11/2012.





Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris -10.37%