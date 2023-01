Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia: plombé par une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 20/01/2023 à 15:28









(CercleFinance.com) - Faurecia lâche plus de 3% sous le poids d'une double dégradation de recommandation chez Jefferies, de 'achat' à 'sous-performance', sur le titre de l'équipementier automobile, avec un objectif de cours abaissé de 32% à 15 euros.



'Nous pensons que le marché a une confiance excessive dans la capacité des fournisseurs à faire face à une inflation des coûts supérieure à la normale', juge le broker dans une note consacrée aux principaux équipementiers européens.





Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris -2.97%