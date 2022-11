Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia: placement d'obligations durables réalisé information fournie par Cercle Finance • 09/11/2022 à 07:42









(CercleFinance.com) - Faurecia annonce le succès du placement de 700 millions d'euros d'obligations senior liées au développement durable, de maturité 2026, avec un coupon de 7,25%. Ces titres sont émis dans le cadre du Sustainability-Linked Financing Framework établi en octobre 2021.



Avec l'opération de pré-couverture des taux d'intérêt avec des swaptions exécutée en septembre 2021, le coût économique de ces obligations durables pour l'équipementier automobile, après cette opération de couverture, s'établit à 5,35% par an.



Faurecia utilisera le produit net de l'offre pour refinancer partiellement les prêts relais souscrits pour l'acquisition de Hella, prêts dont le montant sera ainsi réduit à 500 ou 200 millions d'euros après la clôture de la cession de HBPO.





