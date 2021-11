Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia : place avec succès 1200 ME d'obligations durables information fournie par Cercle Finance • 04/11/2021 à 10:07









(CercleFinance.com) - Faurecia place avec succès 1200 millions d'euros d'obligations senior liées au développement durable, de maturité 2027. Faurecia a placé les Obligations Durables échéance 2027 avec un coupon de 2,75%. Les Obligations Durables constituent la première émission d'obligations liées au développement durable dans le cadre du Sustainability-Linked Financing Framework de Faurecia établi en octobre 2021.

Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris -0.37%