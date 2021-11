Faurecia place avec succès 1,2 milliard d’euros d’obligations durables

(AOF) - Faurecia a placé avec succès 1,2 milliard d’euros d’obligations durables à échéance 2027 et présentant un coupon de 2,75%. Elles constituent la première émission d'obligations liées au développement durable dans le cadre du Sustainability-Linked Financing Framework de Faurecia établi en octobre dernier. L’équipementier automobile français utilisera le produit net de l'offre pour préfinancer une partie en numéraire de l’acquisition envisagée de son homologue allemand Hella.

