Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia: perte nette essuyée au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 25/07/2022 à 08:18









(CercleFinance.com) - Faurecia affiche une perte nette part du groupe de 296 millions d'euros pour le premier semestre 2022, contre un bénéfice de 146 millions un an auparavant, ainsi qu'une marge opérationnelle en recul de 2,9 points à 3,7%, mais un cash-flow net positif de 102 millions.



A un peu plus de 11,6 milliards d'euros, les ventes de l'équipementier se sont accrues de 9% en organique (+49,3% en incluant l'effet de l'acquisition de Hella), soit une surperformance de 9,6 points de pourcentage par rapport à la production automobile mondiale.



Tous les objectifs sont confirmés, à savoir des ventes entre 23 et 24 milliards d'euros, une marge opérationnelle entre 4 et 5% des ventes, et un cash-flow net à l'équilibre (incluant la constitution d'un stock de sécurité d'environ 100 millions d'euros en fin d'année).





Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris +1.57%