Faurecia : perte nette en 2020, mais retour aux dividendes

(CercleFinance.com) - Faurecia publie au titre de 2020 un résultat net (part du proupe) de -379 millions d'euros, à comparer à +590 millions en 2019, et une marge opérationnelle de 2,8% pour des ventes en baisse de 17,5% à 14,65 milliards (-19,6% en organique). Lors de l'AG prévue le 31 mai, le conseil d'administration proposera néanmoins de renouer avec le versement d'un dividende, proposant ainsi un dividende d'un euro par action qui sera versé en numéraire en juin. Pour 2021, l'équipementier automobile vise une marge opérationnelle d'environ 7%, proche des niveaux pré-Covid, pour des ventes d'au moins 16,5 milliards d'euros avec une surperformance des ventes supérieure à +600 points de base.

Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris -2.44%