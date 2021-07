Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia : perd près de 2%, un analyste réduit son objectif information fournie par Cercle Finance • 27/07/2021 à 17:49









(CercleFinance.com) - Faurecia est en forte baisse en fin de journée (1,8%). Oddo BHF maintient son opinion 'surperformance' sur Faurecia malgré un objectif de cours revu en baisse de 60 à 50 euros, au lendemain d'une 'publication et de perspectives solides' par l'équipementier automobile. 'Alors qu'il a récemment souffert, cette publication nous a, en effet, conforté dans notre opinion que Faurecia faisait partie des équipementiers les mieux positionnés pour jouer la thématique de sortie de crise', juge l'analyste. Il estime toutefois que 'le risque M&A devrait rester prépondérant à court terme et pourrait encore freiner le titre d'ici des annonces officielles quant au futur de Hella', et que 'les niveaux de valorisation actuels suggèrent un risque d'augmentation de capital'.

Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris -2.20%